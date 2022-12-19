رُزقتْ أسرة بكفيف!

وقد سبق لنا أن كتبنا عن الآداب العامة في التعامل مع المكفوفين، ونُشر ذلك في مقال "التدريب وحاسة البصر". يجب على الأسرة ألا تهمل أبدًا أهمية ضم الكفيف للمجتمع من حوله. وقد أُتيح في المملكة العربية السعودية الكثير من الجمعيات التي توفر الخدمات والدورات التعليمية المتعددة للمكفوفين.. فعلى الأسرة أن تدمج الكفيف مع المجتمع كله، بصيرهم وأعماهم.. على الأسرة أن تبذل قصارى جهدها لتجعل الكفيف يعيش حياته في المجتمع كما هو فرد منه.. يتعايش معهم، ويأكل معهم، ويشرب ويلهو ويخرج معهم، يعمل معهم، ويعملون معه، يضيفون عليه بأفكارهم، ويضيف عليهم بأفكاره وطرق استنتاجه.. على الأسرة ألا تجعل من ولدها ولدًا كفيفًا منطويًا على نفسه ومن هم حوله فقط، لا.. إنما عليها أن تجتهد الجهد كله لتجعل من ابنها ابنًا من المجتمع فاعلاً فيه.