رسائل التسامح.. بين القبول والرفض..!!

أما رسائل السماح قبل دخول شهر رمضان المبارك تجاه الخلافات، خاصة إذا أنتجت قهرًا أو ظلمًا، أو فيها أكل حقوق الناس.. إلخ، فهذه بالتـأكيد لن تمحوها رسائل عابرة، قد يكون مرسلها لم يقرأها أصلاً، كما ذكرتُ ابتداء، وهو يتوقع أن الطرف الآخر سينسى ويسامح بمجرد قراءة الرسالة..!!