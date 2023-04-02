البرستيج.. فن الحياة الراقية

ومع تزايد أهمية مراعاة الإتيكيت في حياتنا الشخصية والعملية، للدرجة التي أصبح فيها علمًا يتم تدريسه في الجامعات، وتُمنح فيه الشهادات، إلا أن ديننا الإسلامي سبق الجميع في هذا الجانب، ومنحه أهمية كبرى، ويتجلى ذلك في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الدين المعاملة"، وهو بهاتين الكلمتين وضع الإطار العام لما ينبغي أن يكون عليه التعامل، ليس بيننا وبين الآخرين فقط، بل مع أنفسنا في المقام الأول.