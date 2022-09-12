العلاقات الإنسانية والحياة المدنية..!!

يؤسفني –والله- أن أقول مثل ذلك الكلام، خاصة في السطر الأخير منه، فضلاً عن أن أُسطِّره في مقال يقرؤه آلاف من البشر، لكن ذلك -مع بالغ الأسف- واقع نعيشه حتى فيما بين المتعلمين بأعلى الشهادات، وغيرهم من حملة الشهادات الأقل فالأقل؛ ولذلك أصبح عصرنا ماديًّا صاخبًا، ولم يعد العقلاء يحتملون ذلك..!! كنا قبل سنوات نقول إن ذلك يحدث بين الناس عمومًا، ثم ضاقت الحلقة حتى وصلت للأقارب والمعارف، حتى ضاقت أكثر، ووصلت للعائلة الواحدة، بين الإخوة والأخوات؛ فأصبح يجمعهم ويُفرِّقهم المال، والمصالح الشخصية، والمظاهر الخداعة؛ متى انتهت مصلحته غادر، ولم يعد يسأل عن أخيه أو أخته ولو باتصال عابر، بل أصبحوا يلتقون في المناسبات كالأعياد، هذا إذا اكتملوا في الحضور..! أو الأفراح، أو مناسبات العزاء.. وكنا نتعجب منذ سنوات حينما كان يحصل ذلك بين الأقارب والمعارف فيما بينهم، حتى وصل ذلك الأمر بين الإخوة والأخوات الأشقاء من أب وأم، مع بالغ الأسف..!!