برج الشنانة.. شموخ المكان وروعة الإنسان

فكما شهد برج الشنانة دفاع أهل القرية وملاحمهم في الحروب والمعارك ضد الغازي والمحتل، علينا أن نشن الحروب ضد النسيان، وضد الإهمال؛ فلا ننسى فضل من شيَّد وبذل الكثير.. ولنشن حربًا على النكران؛ فنذكُر الفضل لباني برج الشنانة، كما كان برج الشنانة يشهد حروب الدفاع والتصدي ضد الغزاة والمعتدين. اليوم يستقبل هذا المَعلم السياحي التاريخي البارز أعدادًا متزايدة من السياح من الخارج، زوَّار عرب وخليجيين وأوربيين، ومن الداخل من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية؛ يشدهم إليه جمال عمارته، ودوره التاريخي المهم.. فلنخبرهم بأن يتذكَّروا المهندس والمعماري، ومَن كانت كفه تخضب بالطين مع العرق والدماء؛ لتكون لبنات أساس لهذا الشموخ الصامد على مدى السنوات والأيام.. وبما أنه قد نُفذ مؤخرًا مشروع تهيئة القرية الشعبية في بلدة الشنانة في المنطقة المحيطة بالبرج، كذلك تم تأسيس سوق شعبي، يحاكي الطابع الأثري والتراثي للمكان، وكذلك بوابة تُبيِّن هوية الموقع وأهميته، كما تم ترميم المعالم الأثرية المحيطة، والقريبة من البرج. فليُضَف لذلك عملية ترميم للذاكرة البشرية، ولنضع ضمن هذه الإجراءات الترميمية إجراءات ترميم لذاكرة الإنسان؛ لنذكِّر الزائرين والسائحين وقاصدي جمال وروعة التاريخ والمكان بالإنسان الذي يمكنه أن يفعل مثلما فعل المعماري الفريد (فريح التميمي) – رحمه الله-، ولنجعل لذكراه مع شموخ برج الشنانة عنوانًا للإنسان السعودي الذي هِمته كما قال سيدي ولي العهد (محمد بن سلمان): "همة الإنسان السعودي مقتبسة من همة جبل طويق الشامخ".