هيئة الغذاء والدواء.. رفقًا بالصائمين

كما يظهر في بيان الهيئة ذكر تلك الملونات الاصطناعية، بما يفهم منه أنها موجودة كلها أو بعضها في ذلك المنتج. والغريب أنه لم تُذكر أي من تلك الملونات في قائمة المحتويات على المنتج المتوافر في السوق حاليًا، حسب اطلاعي! فهل يعني ذلك أنها موجودة به لكنها لم تُكتب؟ أم إنها غير موجودة أصلاً به؛ وبالتالي ما المبرر لذكرها في البيان بطريقة مربكة؟ وهو ما يثير التعجب حول إفراط الجهة المصدرة للبيان في الهيئة في تبرئة ساحة المنتج بطريقة مُبالَغ فيها، وغير منهجية.