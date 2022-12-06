الإشعاع السعودي للعالم

في هذا المونديال الفكري، سوف تجتمع نخبة من أبرز عقول العالم في مجال الموهبة والإبداع وصناع السياسات والقرارات والمبتكرين ورجال الأعمال، بدعم من شركاء استراتيجيين سعوديين، لطرح حلول إبداعية للتحديات التي تواجهها المجتمعات البشرية. في "رحلة نحو المستقبل الجديد"، وهو شعار هذا المؤتمر الفريد، سوف يشارك الشباب السعودي المبدع والموهوب مع نظراء لهم في العالم في بناء منصة تجمع الموهوبين من كل أنحاء العالم، لتكون نموذجًا رائدًا لمنصة تفكير عالمي جمعي مبدع، يمكّن شباب العالم من العمل على صناعة مستقبل العالم الجديد، كما تقول الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع.