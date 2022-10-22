"كَلْبَشَة الكفرات" واستغلال النظام

مع الأسف الشديد.. هناك سلوكيات سلبية، تتبعها بعض الشركات في تحفيز موظفيها بنِسَب أو مكافآت، فيها نوعٌ من الخلط بين الصواب والخطأ، والاستغلال والتدليس، الذي يقود البعض إلى تحقيق أكبر عائد ربحي، دون النظر إلى شرعية مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى جمع أكبر قدر من المخالفات والإيداعات النقدية بطرق ملتوية، وتشوبها الشبهات من جهات عدة.