"مرزوقة" ومتلازمة قوقل

أحبّتي الكرام.. هناك أسباب تجعل من مواقع ومصادر النت الصحية مصدر قلق، ومنها عدم وجود ضمان لجودة المعلومات المنشورة (يمكن لأي شخص نشر أي شيء دون رقيب أو حسيب)، لا يمكن في كثير من الأحيان التحقق من دقة المنشور، تفاوت الجودة من موقع لآخر، وجود رعاة أو داعمين قد يؤدي لغياب الحيادية، وربما المصداقية؛ بسبب الترويج لمنتجات الرعاة، بعض المواقع تعبر عن آراء القائمين عليها، بدلاً من تقديم الحجج المبنية على البراهين، وبعضها للتسلية لا للفائدة، والطامة أن بعضها يسعى لإثارة الفضائح وإثارة الجدل بدلاً من تقديم معلومات موثوقة.