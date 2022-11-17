48 ثانية لكل مريض

يشتكي الكثير من المرضى من عجلة بعض الأطباء وإقفال النقاش بسرعة، ويرى البعض أن هذا النقاش في الغالب يكون من جانب واحد؛ وذلك لأسباب عدة ربما لا تقنع المرضى وذويهم؛ فمن وجهة نظر الأطباء يُعد اكتظاظ العيادات بالمرضى، وضيق الوقت، وربما بعض الحالات المرضية؛ أهم العوامل التي تجعل من وقت النقاش مع المريض أقصر وربما تكفي بضع دقائق.