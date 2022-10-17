التوازن السعودي بين الانغلاق والانفتاح!!

وكان لزامًا على الحكومة السعودية - وهي عضو فاعل في منظمة الأوبك بلس - أن تراعي الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحفظ ساحة المُصدِّرين والمستهلكين بطريقة الاتزان والتوازن، وهو نظام ديناميكي من التوازنات الدقيقة التي تخلق نوعًا من الثبات في السوق العالمي، وتوازن بين القوى المستهلكة والمنتجة لضمان الاعتدال الاقتصادي العالمي بعيدًا عن تسييس المستوى الاقتصادي وخلطه بالمستوى السياسي.