اشعُروا بهم.. وزيدوا رواتبهم

قد ينسى أو يتناسى البعض أن الطبيب لم يصل إلى ما هو عليه بين عشية وضحاها؛ فقد أمضى في الكلية ست سنوات عجاف ذاق فيها الأمرّيْن عقليًّا وجسديًّا، تخرج بعدها، وبدلًا من سبع سنبلات خضر قد يُمضي بضع سنوات يابسات يأكلن صحته وعافيته وعلاقاته الاجتماعية براتب متدنٍّ بين الإقامة والتخصص الدقيق (هذا إن وجد برنامجًا أو بعثة).