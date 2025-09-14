سمو ولي العهد: الرمزية الاستراتيجية في خطابه بمجلس الشورى

الرمزية الاستراتيجية في الخطاب أكدت أن المملكة ثابتة منذ ثلاثة قرون على مبادئ الشريعة والعدل والشورى، وهو ما يعكس الشرعية التاريخية والدينية ويعزز الانتماء الوطني. كما ظهرت الرمزية في نجاح تنويع الاقتصاد، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي، كإشارة إلى قوة التحول الاقتصادي. أما الحديث عن الذكاء الاصطناعي كمجال مستقبلي، فهو رمز لدخول المملكة نادي القوى الرقمية العالمية، فيما يبقى المواطن السعودي هو الرمز المركزي لكل هذه التحولات.