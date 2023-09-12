قمة مجموعة العشرين والريادة السعودية

ما أعلنه سمو سيدي ولي العهد أمام العالم من منبر قمة مجموعة العشرين يُعتبر نقلة نوعية كبرى نحو رؤية مستقبلية جديدة مؤثرة تأثيرًا جذريًّا في الاقتصاد العالمي، من شأنها نقل الثقل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، ومركزها السعودية، وتغيير الموازين والعلاقات السياسية بين الدول لعالم أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا، وجعل السعودية لاعبًا رئيسيًّا في السياسة والاقتصاد العالمي؛ إذ تشكل هذه المشاريع والخطوات نواة لمرحلة مستقبلية لدولة اقتصادية نامية، حققت إنجازات استثنائية خلال فترة قياسية قصيرة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وتمتلك المقومات كافة التي تجعل منها مركزًا اقتصاديًّا عالميًّا.