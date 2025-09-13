الثناء على كبار السن وتقدير جهودهم واجب

لقد عمل كبار السن على مدار سنين طويلة في ميادين متعددة: فمنهم المعلم الذي أنار طريق المعرفة لآلاف الطلاب، ومنهم الطبيب الذي سهر الليالي لعلاج المرضى، ومنهم شيخ ونائب القبيلة الذي بذل الجهد للإصلاح وتأليف قلوب أبناء القبيلة، ومنهم الفلاح الذي زرع الأرض وأطعم الناس، ومنهم الجندي الذي وقف مدافعا عن وطنه، ومنهم الأب والأم اللذان قدما أغلى سنوات العمر في التربية والرعاية والاحتضان. إن هذه المجالات المختلفة من العمل لم تكن مجرد مهن عابرة، بل كانت أساسا لبناء حاضرنا الذي نعيشه اليوم، فهي البذور التي أثمرت لنا تعليما متقدما، وخدمات متطورة، ومجتمعا أكثر استقرار.