إدارات التعليم بين مطرقة المركزية وسندان المنافسة

ولا شك أن إحدى أهم ثمرات تطبيق الاستقلالية في إدارات التعليم هي رفع مستوى التنافسية بين تلك الإدارات سواء على مستوى منسوبيها من طلاب ومعلمين أو مجتمعاتها المحلية، الأمر الذي يترتب عليه تحفيز الإبداع والابتكار في جوانب متعددة ابتداءً بإيجاد مصادر تمويلية مختلفة بالاعتماد على التنوّع الجغرافي والطبيعي والاجتماعي لكل منطقة تعليمية، إضافة إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم بهدف دفع عجلة التقدم في المنطقة التعليمية، كما أن ذلك سيسهم بشكل فعّال في تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركته في تقديم مختلف الخدمات التعليمية والاستثمار فيها دعماً للمنطقة، علاوة على أنه وفي حال مواءمة الخطط التعليمية بين التعليم العام والعالي في كل منطقة، فإن ذلك سيسهم اقتصادياً وبشكل فعّال في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات سوق العمل في تلك المنطقة، إضافة إلى مساهمة مراكز الأبحاث التابعة للجامعات في البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المنطقة وتذليل الصعوبات التي تعترضها.