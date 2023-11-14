حكمة واتزان السياسة السعودية

سمو الأمير فيصل وزير الخارجية - وفقه الله - في تنفيذه لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي ترسم سياسات السعودية في جميع المجالات، كان -ولا يزال- قدوة في العمل الدبلوماسي، وزياراته المستمرة وتواصله العميق مع مختلف رؤساء الدول ووزراء الخارجية أثمر حل عشرات المشاكل الإقليمية، وأسهم في الإصلاح بين كثير من الدول، وكانت القمم العربية والإسلامية وقمة السعودية مع الدول الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، مثالاً حقيقيًّا لقدرات وإمكانات ومكانة السعودية في العالم، ودور وزارة الخارجية ممثلة في فارسها الأمير فيصل بن فرحان.