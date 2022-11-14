الكرسي الهزاز..!!

مشاهد مختلفة لأطفال أو حتى بالغين، ربما تكونون قد ألفتم بعضها، أو تكونون ممن يعانون أحداثًا مقاربة.

قد تكون تلك المواقف لأول وهلة طبيعية ومتوقعة من أي طفل؛ وهذا ما يجعل الكثيرين يقعون في الفخ!