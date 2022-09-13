حملة ميجي الإصلاحية اليابانية ورؤية 2030

وجدت اليابان نفسها أمام خيار وجودي للانفتاح على العالم، وإطلاق حملة إصلاحات عاجلة وشاملة لإنقاذ نفسها. ومن حسن حظ اليابان حينها أن اعتلى عرشها الإمبراطوري شاب متقد كشعلة من الحماس والنشاط، يُدعى "ميجي"؛ ليكمل ما بناه والده وأجداده، وينطلق لتأسيس مرحلة جديدة، أعاد فيها بناء اليابان على الطراز الحديث، ونقلها من دولة متأخرة، تعيش في العصور الوسطى، إلى دولة صناعية كبرى، ممسكة بيدٍ مشعل التحديث والتنوير، وباليد الأخرى ميثاق التعهد بالحفاظ على التقاليد والتعاليم البوشيدية التي تدعو إلى الفضائل والأخلاق الرفيعة الأساسية في المعتقدات الكونفشيوسية. وجد الإمبراطور الشاب نفسه أمام تحديات عظام، وأزمات جسام، وزاد من تأزيمها الأطماع الخارجية التي تترصد ببلاده، إلا أن شخصيته الرزينة والحكيمة مكنته من كسب ثقة شعبه، والعبور به إلى بر الأمان؛ إذ كان شجاعًا دون تهور، ومترويًا دون إبطاء، وحازمًا دون بطش، ولينًا دون انكسار، ومتواضعًا دون هوان. راهن على شعبه وقضيته التي تتمحور حول تغيير اليابان من أجل اليابان، وأحاط نفسه بمجموعة من المستشارين المخلصين، وبنى فريقه الإشرافي والتنفيذي الذي زاد على 400 شخص، وحرص على اختيار العقول المبدعة للمناصب القيادية، فسطَّر بهم أحد أهم قصص النجاح في أسس النماذج النهضوية في التاريخ المعاصر.