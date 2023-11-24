التقنية ومعالجة سرقة السيارات!!

بطبيعة الحال، الجواب هو أن التقنية ليست عاجزة، وبالإمكان معالجة هذه المشكلة بإحدى طريقتين: الأولى: تعطيل السيارة وعدم تشغيلها إلا من خلال شفرة سرية. ويرد آخر ويقول: هناك صور من السرقات، استنسخت إحدى طرق شركات بيع السيارات، المتمثلة في تحميل السيارة على سطحة. وهذه الطريقة استغل تطبيقها ضعاف النفوس من اللصوص.