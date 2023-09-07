نَيروز ورحلة التقاعد

وفقًا لمقالة افتتاحية نُشرت في JAMA: فإنّ عدد ونسبة الأطباء المسنّين في الولايات المتحدة قد شكلوا تحدّيًا فريدًا للعصر الطبي الحالي، "43% من جميع الأطباء تزيد أعمارهم على 55 عامًا، و15% فوق 65 عامًا، تضاعف عدد الأطباء الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء البلاد ثلاث مرات بين عامَي 1980 و2016، من 23000 إلى 73000، وفي كل عام يبلغ 20 ألف طبيب إضافي سن 65 عامًا".