دردشة مقهى مع "أم مانع"..!
خرجتُ مع زوجتي أم مانع لأحد مقاهي أبها المطلة على مناظر جميلة، وتحدثنا في مواضيع مختلفة، ثم قالت: ما هو مقالك القادم؟ فقلت: ما زلتُ أفكر في موضوع مناسب. نظرتْ إليَّ ثم قالت: آن الأوان أن تجيب عن ذلك الشاب الذي طلب منك أهم النصائح التي يمكن أن تقدمها له. ولعلها فرصة أن أوفي بوعدي لذلك الشاب.
أخرجتُ (الآي باد)، وبدأت أفكر وأتأمل، وكتبت الآتي:
من أكبر النِّعَم أن تعيش حياة بلا منغصات، وتبقى بعيدًا عن كل ما يعكر مسار حياتك ويهدم أسوار سعادتك. أكتب اليوم لنفسي أولاً، ولكل شخص قدر الله له الاطلاع على هذا المقال، وأقول ماذا عليك أن تفعل، وما هي طرق الحياة المثلى والأساليب الواعية وأسس الاستمتاع بوجودك في هذه الدنيا حتى لا تواجه مشاكل وصعوبات، ولا تكون سببًا في حدوثها للآخرين.
عليك اتباع النصائح الآتية، وأضمن لك -بإذن الله- أنك لن تواجه أي عقبات، ولن تتعرض لأي أذى من أي شخص في هذا العالم، فقط عليك بالآتي:
1- احمد البارئ -عز وجل- على ما أنعم به عليك وعلى وطنك من نِعَم عظيمة، وتذكَّر أن شكر الله على النعم يضمن بإذنه -عز وجل- استمراريتها.
2- تعلَّم فلسفة الامتنان، وأن تذكر كل ما لديك من خير وسعادة وراحة بال، واعلم أن الامتنان يجعلك تمتلك كل شيء، وتفرح بكل ما لديك.
3- لا تنظر إلى ما بيد غيرك، واعلم أن رزقك سيأتيك ولن تموت وتغادر هذه الحياة حتى يعطيك الرزاق -عز وجل- ما كتبه لك، ولن يحول دون رزقك أي إنسان في هذه الحياة.
4- تذكّر ما سيحاسبك الله عليه، وما سيسألك عنه يوم القيامة، وذلك ينحصر في فعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى بفعله، واجتناب ما نهاك سبحانه عنه. وكذلك برك بوالديك، وعنايتك بأسرتك وأبنائك، وتعاملك مع الآخرين، ومحافظتك على عملك وما أنت مؤتمن عليه من مهام وواجبات وظيفية.
5- ابتعد تمامًا عن كل ما لا يعنيك ولن يحاسبك الله عليه، واتبع منهج النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
6- كن متفائلاً، وأحسِن الظن بالله وبمن حولك، وتوقّع الأفضل، وسيعطيك الوهاب سبحانه الأفضل والأجمل والأروع من هذه الحياة.
7- اتخذ قرارًا من اليوم أن تعيش في وطنك وبين أهلك، واجعل سفرك للخارج مؤقتًا ومرتبطًا فقط بالدراسة أو العمل أو التجارة أو السياحة لفترة قصيرة، والعودة بعدها لبلدك وبيئتك وأهلك وجماعتك وأحبتك، واحذف من ذهنك كل فكرة شيطانية تدعوك للإقامة في أي بلد مهما كانت المغريات، واعلم أنها زائفة وزائلة؛ إذ ستبقى غريبًا في تلك البلاد مهما أظهر لك الناس هناك من مشاعر.
8- تجنَّب تمامًا الانضمام أو الارتباط بأي تنظيمات أو جماعات أو جمعيات أو جهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، لا تقرها الحكومة أو تعترف بها. ابتعد كل البُعد عن أي جهة غير مرخصة من وزارات الدولة المختلفة. كن حذرًا من أي تجمُّع لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية، وتذكَّر أن بيتك أفضل مكان لك، واجعل متعتك مع أسرتك ومحبيك.
9- ذكِّر نفسك بأن المكان الأنسب لتقديم النصيحة أو التوجيه هو مكتب المسؤول فقط، وليس الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. إذا رأيت أي أمر مخالف لا تتحدث به في المجالس، وتحاول أن تثير البلبلة والشائعات، وتنشر ثقافة التذمر السيئة، وإنما كن واثقًا بالله ثم بنفسك والمسؤول، واتجه لمكتبه، وقدم له النصيحة تجاه ما شاهدت بأسلوب مؤدب وحوار عصري ومنهجية اتصال فعال، تجعل رسالتك تصل بشكل واضح دون إساءة لأحد. تذكَّر أنك قمت بدورك، واترك للمسؤول دوره.
10- إذا أردت أن تتزوج، سواء المرة الأولى أو الثانية أو حتى الرابعة، قرر أن تجعل شريكة نجاحك وحياتك وسعادتك من بنات الوطن، وابتعد كل البعد عن أي أنثى تنتمي لأي دولة غير وطنك؛ لأنها قد تقودك للكثير من المشاكل والعقبات والصعوبات، سواء على المدى القريب أو البعيد.
11- ابتعد عن السياسة والقضايا الدولية ونزاعات الدول والحديث عنها؛ فهي دوائر متعبة ومرهقة، ودهاليزها كثيرة، ولا ينجو من يدخل تلك الدوائر من عناء التفكير وهدر الجهد وتبديد الطاقة بلا فائدة، وخصوصًا حينما يكون الأمر لا يعنيه، وليس من المهام والمسؤوليات الموكلة له.
12- اجعل حواسك نوافذ لكل ما هو مفيد لعقلك وحياتك وكل أمورك. لا تستخدم عينك وأذنك نوافذ لقنوات الخراب والدمار وتشويه الفكر السليم.
13- اقترب دائمًا من أهل المعرفة والصلاح والنقاء ومحبي الخير، وابتعد عن أهل الغيبة والنميمة وسوء الأخلاق، ولا تعرّض نفسك لحسدهم ومكرهم وخبث أعمالهم.
14- اجعل بداية يومك ونهايته ذكرًا واستغفارًا وتسبيحًا ودعاء لنفسك ووالديك وأسرتك ووطنك، واطلب من ملك الملوك فاطر السماوات والأرض، القادر على كل شيء، أن يديم عليك نعمه الظاهرة والباطنة.
أرجو من الله أن أكون قد وُفّقت لكتابة نصائح، تُبعدك بإذنه عز وجل عن أي مشاكل وصعوبات تنغص عليك حياتك، وقد تجلب لك الشر والفتنة والتعاسة والهم والغم.
بارك الله لنا جميعًا في وطننا المبارك المملكة العربية السعودية، وفي صحتنا وأسرنا وأوقاتنا وأموالنا، وكل ما أنعم الله به علينا.