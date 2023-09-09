دردشة مقهى مع "أم مانع"..!

8- تجنَّب تمامًا الانضمام أو الارتباط بأي تنظيمات أو جماعات أو جمعيات أو جهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، لا تقرها الحكومة أو تعترف بها. ابتعد كل البُعد عن أي جهة غير مرخصة من وزارات الدولة المختلفة. كن حذرًا من أي تجمُّع لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية، وتذكَّر أن بيتك أفضل مكان لك، واجعل متعتك مع أسرتك ومحبيك.