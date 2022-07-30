الشغف.. كلمة السر لتحقيق النجاح

يمثل الشغف الروح التي تُحفِّز الإنسان على القيام بالعمل الموكل إليه على أكمل وجه، برغبة قوية في الإجادة والتميز.. وهو الدافع الذي يجعله يقوم بعمله وهو يحس بأعلى درجات المتعة، وكأنه يمارس هواية من هواياته وليس عملاً معتادًا. وبالمقابل فإن فقدان الشغف يجعل الموظف كأنه أداة تقوم بعمل روتيني بدون أي إحساس أو رغبة في التفوق، بل إنه يمضي وقته في العمل وكأنه في مهمة يقوم بها رغمًا عنه، ودون إرادته؛ لذلك يتحول إلى كيان فاقد للرغبة في الإبداع أو الطموح.