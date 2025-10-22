بين وصايا الأب ومدرسة الأمير.. قصة بناء لا تنتهي

البدايات.. ورسالة الأب وفي عام 2000، وبينما كان ماجد يتهيأ لبداية الطريق، تلقى من والده رسالة قصيرة، لكنها كانت بمثابة دستور حياة. قال فيها: “احضر مبكرًا للعمل، لا تفشِ أسراره، لا تتذمر من التوجيهات، احترم مديرك واجعله كولي أمرك، ولا تقل: صعب لا أقدر…”