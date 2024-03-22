هنيئاً لجازان بأميرها

غير مرة تجمعني بأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لقاءات في مجال الأعمال وحضور المنتديات التي تقيمها غرفة جازان، وفي كل مرة يُبهرنا بالشفافية والوضوح والتخطيط والطموح، كما يمتلك أمير جازان قدرةً على الإقناع والتأثير خلال حديثه الشفاف والصريح، ولغته السهلة الممتنعة، ولغة الأرقام وحجم الاستثمارات، ونسب الإنجاز في مشروعات المنطقة.