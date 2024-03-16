هل أنت مصاب بالأُميَّة الشعورية؟

تذكَّر: لا يهم الآن رأيك بسخافة الموقف الذي شعر طفلك بالاستياء من جرائه، أو مدى المبالغة التي يقوم بها، من خوفه من الوحوش تحت السرير، أو الشرطي خلف الباب، أو تعليق تلك المرأة.. ما يهم هو أنه الآن يشعر بشعور ضبابي؛ ويجب عليك بوصفك مربيًا أن تُعلِّمه كيف يتعامل مع تلك الغمامة حتى تنقشع؛ ليصبح بعدها قادرًا على الرؤية بوضوح؛ ومن ثم التعامل مع الموقف بمنطقية وتعقُّل، مهما بلغ حجمه، صغيرًا أو كبيرًا، جديرًا بالنقاش أو تافهًا لا يعني لك شيئًا.. فكل ما يهمنا هنا هو أن يعي ذلك الصغير أن مشاعره لا تحدث بدون سبب، وأن إهمال الشعور السيئ، بل حتى الشعور الجيد، سيجر أضرارًا لا تُرى، ولكنها تتراكم، وتُلقي بصاحبها في دوامات من القلق، أو الشعور بالذنب والحزن، أو الانطواء؛ لأنها لم تعالَج في حينها عندما كانت "تافهة".