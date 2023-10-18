عزيزي اللاهث خلف متع الحياة، اطمئن.. ليس بالضرورة أن نتذوق كل شيء، ولا أن تسافر لكل مكان، ولا أن تختتم منهج المطاعم التي ذاع صيتها والمأكولات المستحدثة في وقتها! المهم.. هو توقيتك أنت، وحياتك أنت، وشعورك الدافئ الذي قد يراودك في بيتك مع كوب ورقي بسيط، أو اجتماع عائلي حميم.. فلا تقاس اللحظات بثمنها، ولا مكانها، وإنما بعمق الشعور والحضور والاستمتاع بها بكامل تفاصيلها، والامتنان لله على استشعارك لها.. فالحكمة تقول: العبد حُرٌّ إذا قنع، والحُرُّ عبدٌ إذا طمع.