السكوتر الكهربائي في المدن السعودية.. مرونة في التنقل أم تهديد للسلامة

يتمتع السكوتر بالعديد من المزايا كوسيلة نقل سهلة الاستخدام، إذ يمكن لأي شخص تعلم ركوبه في فترة قصيرة، كما يوفر الوقت ويساعد في تجاوز الازدحام المروري، مما يُسهم في توفير الوقت أثناء التنقل في المدن. ومن المزايا الهامة التي يتمتع بها السكوتر الاستدامة البيئية؛ إذ يساهم السكوتر الكهربائي في تقليل انبعاثات الكربون، مما يُسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث البيئي في المدن. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تحسين اللياقة البدنية، إذ يعتبر ركوب السكوتر نشاطًا بدنيًّا جيدًا يساعد على تحسين اللياقة البدنية وتقوية العضلات. ومن حيث التكلفة، تعتبر تكلفة شراء وصيانة السكوتر منخفضة مقارنة بالسيارات أو وسائل النقل العامة.