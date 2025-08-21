هوية سعودية.. إبداع خليجي.. وموسم عالمي بقيادة تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ لم يكتفِ بإدارة موسم ناجح بعد آخر، بل صنع مدرسة جديدة في صناعة الفعاليات، تقوم على الجرأة في الفكرة، والاحترافية في التنفيذ، والإيمان بقدرات أبناء الوطن. واليوم، مع اقتراب انطلاق موسم الرياض الجديد، تقف الأنظار متطلعة لما سيقدمه من إبهار، في موسم يحمل توقيعًا سعوديًا خالصًا، بروح خليجية، ورسالة تصل إلى العالم: هنا الرياض.. حيث يلتقي الإبداع بالهوية، والفن بالاقتصاد، والحلم بالواقع.