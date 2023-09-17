اليمن ونقطة التحوُّل..!

لا يختلف اثنان على ما تملكه اليمن من الموارد البشرية الهائلة، التي إن توحدت فإنها ستُحدث تغيرًا جذريًّا. وما تملكه من أرض خصبة وتضاريس فريدة وثروات متنوعة ستكون وجهة سياحية للعالم متى ما تضافرت الجهود مع أشقائهم الخليجيين، وإخوانهم العرب، والعالم بأسره، بعيدًا عن التعقيدات الحزبية، والإشكالات الجيوغرافية، والمعتقدات الأيديولوجية.