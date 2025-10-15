من القصيبي الى الكواري ..حتى وصول العناني

مرت السنوات وجاءت المحاولة الثانية البارزة من الخليج ايضا،وهذه المرة من قطرعبرمرشحها الأديب والدبلوماسي حمد عبدالعزيز الكواري في عام 2017، حيث أعلنت الدوحة رسميا ترشيحه وسط حملة دبلوماسية ضخمة سعت لإقناع الدول الأعضاء بأن الوقت قد حان لأن يتولى عربي قيادة المنظمة، قدم الكواري نفسه بجدارة كصوت للثقافة والدبلوماسية الثقافية التي يتميز بها بل ويبدع فيها ايما ابداع ،وأطلق برنامجا بعنوان " نحو نهضة انسانية جديدة " الا أن المنافسة كانت شديدة ولم تخل من الحسابات السياسة ، خسر الكواري بفارق صوت واحد أمام منافسته الفرنسية،وفي تصريح مؤثر له بعد النتيجة قال كان الحلم قريبا، لكن بعض اخوتنا العرب آثروا مصالحهم الضيقة على الحلم العربي المشترك "وأضاف"الترشح كان مشروعا حضاريا للعرب جميعا لا لدولة بعينها " لاحقا ،دون تجربته في كتابه " وظلم ذوي القربى كاشفا عن كواليس المنافسة والضغوط التي مورست على بعض الدول لتغيير موقفها ،وحين سألته شخصيا هل سيتم ترجمه هذا الكتاب كباقي كتبه ؟ اجاب بحزم " أبدا لأن العالم عليه ان لا يتفرج على خلافات الأشقاء العرب،وشدد بأنه مؤمن بأن اللحظة العربية ستأتي يوما ما.