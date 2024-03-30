مختصو الموارد البشرية والتطوُّع في "التواصل الاجتماعي"

أعلم أن هيبة رجال الـ HR تأتي من صلاحياتهم الواسعة، وتنفيذهم العملي للمهام التي ائتُمنوا عليها، ويجدون -للأسف- محاربين لهم، ومعارضين لتوجهاتهم. ولو تولى أحد هؤلاء المعارضين المهمة ذاتها لتجاوز كل نظام لتصفية حسابات شخصية وتمرير قرارات موجعة، لكن ما يفعله ثماني HR السعودية يتطلب تفاعلاً من الزملاء كافة في المجال لتأكيد دورهم الإنساني، وعملهم الفني الذي يتطلب مهارة في الجمع بين الصرامة والرحمة، والتحفيز والعقاب؛ لأن أصعب ما يكون في هذا العالم أن تقود رجالاً ونساء، وتنتظر رضاهم الكامل عنك.