عزيزي الطبيب.. مت قاعد في الستين

وفقًا لإحدى الروايات الطبيب هو الطفل الخالد، كائن من عالم آخر يتمتع بقدرات تجديدية تفوق بكثير قدرات أمراء الزمان، والشيخوخة تجلب معها درجة كبيرة من التباين؛ فإذا تفحصت مجموعة من الأشخاص ممن تقدم بهم العمر ووصلوا للثمانين أو تجاوزوها؛ فربما تجد تنوعًا أكبر بكثير مما هو عليه لمجموعة من الأشخاص في سن 40 عامًا؛ مثلما قد يفقد بعض الرياضيين المسنين درجة من السرعة والقوة والمرونة، ويفقد بعض العلماء المتقدمين في السن جزءًا من سرعتهم المعرفية السابقة والمرونة والقوة العقلية؛ يمكن لمقدمي الرعاية الصحية المسنين أن يفقدوا بعضًا من التنسيق البدني والقوة، والحدة البصرية اللازمة لأداء العمليات الجراحية الصعبة.