الأول تحول

إن وجود مرجع بهذه الإحاطة والمركزية؛ ضروري لنجاح عمل الهيئة؛ لأن نجاحها ينبني على حسن استيعاب الإدارات المسؤولة عن المرافق والأصول والمشاريع لما هو مطلوب منها، وما المعايير اللازم مراعاتها، على اختلاف تلك الإدارات باختلاف الجهات التي تتبعها؛ ولذلك فإن شمول هذا الدليل وتغطيته لكل الاحتياجات المعرفية للإدارات المعنية أمر في غاية الضرورة. وحتى نستوعب التفاصيل الكثيرة التي ينبغي مراعاتها؛ يكفي أن نعرف أن هذا الدليل الوطني يتكون من (17) مجلدًا، يختص كل مجلد بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول والمرافق، مشتملًا على كل ما تحتاجه تلك الوظيفة لإنجاز المطلوب منها.. ولا يتوقف الدليل عند هذا؛ بل تجري مراجعته وتحديثه دوريًّا بناء على الخبرات المتراكمة وبمساهمة لجنة مشكّلة من ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى ما يستجد عالميًّا في مجال إدارة الأصول والمرافق؛ لذلك يُعد هذا الدليل إنجازًا هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي.