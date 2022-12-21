زوجة الأب.. المظلومة..!!

غير أن السؤال سيبقى قائمًا على نحو: لماذا دائمًا ينظر بعض أفراد المجتمع لزوجة الأب على أنها تتصرف بشكل بشع، مليء بالقسوة، حالك السواد؟! وأنها تتجرد من كينونتها، وتتخلى عن إنسانيتها ذات الطابع العاطفي الرحيم وغريزة الأمومة المتأصلة في الوجدان والفكر، ودفء الحنان، والتضحيات المتدفقة، والصبر والتحمل والحميمية العالية تجاه الأطفال.. وهذا يجعل من غير المعقول والعقل والمنطق أن تقبل المرأة بالارتباط والزواج من رجل لديه أطفال مسبقًا..؟!! هل من أجل معاملتهم بغلظة والبحث عن ممارسة التعذيب والتلذذ به من خلال هؤلاء الصغار الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، أو حتى مجرد ذنب اقترفوه..؟!!