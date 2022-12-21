زوجة الأب.. المظلومة..!!
تظل زوجة الأب واحدة من بين الزوجات اللاتي يعانين النظرات القاسية في أي مجتمع تعيش فيه؛ إذ ينظر لها الجميع، خاصة المقربين من الزوج، بما يعزز لدى أبناء الزوج وأطفاله الصغار الصورة النمطية السلبية السائدة في الأذهان والراسخة في الأعماق عن فعل زوجة الأب في التعامل بالزجر والتسلط والتنمُّر بسبب وبدونه، كما لو أنها لا تملك من الرحمة والشفقة ومن الضمير الإنساني ما يستحق الذكر؛ الأمر الذي يجعلها "افتراضيًّا" -إن كانت كذلك كما يتصورون- تعيد التفكير في تصرفها وقسوتها تجاه أطفال لا يملكون الدفاع عن أنفسهم، أو الشكوى لأحد..!!
نظرة بعض أفراد المجتمع تجاه زوجة الأب لا تزال قاصرة -للأسف- وسلبية للغاية، ويشوبها المزيد من الضبابية.. فهي أيضًا -كما في منظورهم- قد لا تتورع عن القيام بالضرب وكيل مفردات الشتم والصراخ المتواصل تجاه أبناء الزوج، وحرمان هؤلاء الأطفال في غالب الأحيان من مشاهدة التلفاز، والخروج من البيت للزيارة والتنزه وحضور المناسبات الخاصة والعامة، بل حتى الحرمان من النوم أحيانًا، وتكليفهم بأعباء المنزل لفترات طويلة، وكأنها إنسانة متسلطة وناقمة على محيطها الأسرى الصغير، وأنها أيضًا بتلك الصورة الخالية من الرحمة والشفقة..!!
غير أن السؤال سيبقى قائمًا على نحو: لماذا دائمًا ينظر بعض أفراد المجتمع لزوجة الأب على أنها تتصرف بشكل بشع، مليء بالقسوة، حالك السواد؟! وأنها تتجرد من كينونتها، وتتخلى عن إنسانيتها ذات الطابع العاطفي الرحيم وغريزة الأمومة المتأصلة في الوجدان والفكر، ودفء الحنان، والتضحيات المتدفقة، والصبر والتحمل والحميمية العالية تجاه الأطفال.. وهذا يجعل من غير المعقول والعقل والمنطق أن تقبل المرأة بالارتباط والزواج من رجل لديه أطفال مسبقًا..؟!! هل من أجل معاملتهم بغلظة والبحث عن ممارسة التعذيب والتلذذ به من خلال هؤلاء الصغار الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، أو حتى مجرد ذنب اقترفوه..؟!!
حقيقة، إن العقل والفكر والتصور ومجرد التخيل لا يقبل -مهما بلغت صورة التشويه- أن تكون زوجة الأب شريرة دائمًا وقاسية بالفطرة؛ بدليل أن ثمة الكثير من زوجات الآباء رسمن صورة رائعة ومشرقة؛ إذ قُمن بأدوار مشرفة، وصنعن من أبناء الأزواج وبناته نماذج يفخر بها المجتمع من خلال تعويضهم الفقد، وتربيتهم على أحسن وجه من الخلق والأدب، وتشجيعهم في متابعة تعليمهم منذ الصغر، ودفعهم للأمام في مواجهة الحياة، وزرع بذرة الخير في نفوسهم.. وهو الدور المشرق والمضيء الذي عليه زوجة الأب بالطبع..!!