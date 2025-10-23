من المشهد البصري الى التحول الحضري

حين نقرأ ما تحقق من منجزات في مسار التحوّل الحضري، ندرك أن الأمر يتجاوز التجميل إلى بناء قيمة اقتصادية مستدامة. فقد أُنشئت 40 حديقة جديدة بمساحة تتجاوز 527 ألف متر مربع، وأضيفت 12 ساحة بلدية بمساحة تفوق 30 ألف متر مربع، وزُرعت أكثر من مليون شجرة وأربعة عشر مليون زهرة، إضافة إلى تطوير أكثر من 3.8 ملايين متر مربع من ملاعب الأطفال والمساحات العامة. هذه الأرقام تمثل تحوّلاً في طريقة إدارة المدن، حيث أصبحت البيئة الحضرية رأس مال اجتماعي ممتد ينهض بأداء الأفراد ويرفع تنافسية المناطق السكنية والتجارية.