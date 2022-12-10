رَسْمُ المؤسس.. وتلوينُ الحفيد

كان يوم التوحيد في عام 1932م الانطلاقة الحقيقية تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، وكانت الحرب العالمية الثانية قد نشبت في سبتمبر 1939م. وفي يوم 14فبراير من عام 1945م، وأثناء الحرب، كان اللقاء التاريخي بين الزعيمَين (الأمريكي روزفلت، والسعودي الملك عبدالعزيز)؛ إذ التقت إرادة الدولتين في صناعة اتفاق ومصالح مشتركة على متن البارجة "كوينسي" في البحيرات المُرة بقناة السويس، وكان هذا اللقاء يمثل تحالفًا سعوديًّا أمريكيًّا، رسم خلاله المؤسس ملامح الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.