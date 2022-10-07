متى تتميز إدارة الموارد البشرية؟

وأظهرت نتائج دراسة (كارير بيلدر) أن 70% من الموظفين الذين جرت عليهم الدراسة يجدون الزيادة المادية هي أهم وأول عوامل محبتهم للأعمال التي يقومون بها، وسببًا رئيسيًّا في استمراريتهم. و20% ذكروا أن المرونة في العمل، وإعطاء الموظف حرية لبس الملابس التي يرتاح لها، أهم الأسباب بالنسبة لهم لبقائهم في الشركة. أما النسبة الأخيرة فقالت إن الأنشطة الودية والعلاقات الإيجابية بين الموظفين، وترتيب وتنسيق رحلات ونشاطات متنوعة بين الموظفين، تجعلهم أكثر رغبة في الاستمرار في قطاعاتهم التي يعملون بها.