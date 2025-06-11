سر عمق التجربة الإنسانية

ليست كل تجربة سهلة أو جميلة، وكثير من التحولات الكبرى خرجت من تجربة مؤلمة أو قاسية. لكن القسوة لا تنفي القيمة. والسؤال ليس لماذا مررت بها، بل: ماذا فعلت بها؟ وماذا فعلت بك؟ بعض التجارب تكون مثل الجرح، لكنها تكشف ما لم نكن نراه. وبعضها يخلخل استقرارنا لكنه يحررنا من الثبات الزائف. في ظاهر الأمر، يبدو الكلام عن خوض التجربة سهلاً على الورق، لكن في الواقع، تحتاج إلى شيء من الجرأة، وتمر أولاً من بوابة الخوف. والخوف، على عكس ما يُظن، ليس ضعفاً، بل دليل على أننا نقترب من أمرٍ مهم. وهو شعور إنساني طبيعي، بل صحي أحياناً لأنه يمنع التهور. أما الجبن فشيء آخر تمامًا. الجبن صفة، كالشجاعة والكرم، متأصلة ومستقرة، تدفع بصاحبها لتفادي الحياة لا لحمايته منها. أن تخاف لا بأس، وأن تعترف بالخوف لا بأس، لكن أن تتوقف عنده دائماً، فهنا تبدأ الخسارة النفسية الحقيقية. حين نخوض تجربة جديدة، كثيراً ما نكون خائفين أو مترددين. لا أحد يبدأ تجربة عظيمة بثقة كاملة. الفرق الحقيقي هو في الاستمرار رغم الارتجاف. وعادةً، حين تنتهي التجربة، لا نتذكر حجم الخوف، بل نتذكر أثرها، وربما تصبح لاحقاً من أجمل الذكريات وأكثرها دفئاً وصدقاً. بل إن التجارب الصعبة والمؤلمة غالباً ما تكون الأكثر عمقاً وتأثيراً. فـغنائم المرء أوجاعه، وكما قال توفيق الحكيم: "لا شيء يجعلنا عظماء سوى ألم عظيم"، وقد قال ﷺ: " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه". فكل ألم نمر به في تجربة صادقة هو، على المستوى الأعمق، نحت للنفس وارتقاء بها وغنيمة مؤجلة.