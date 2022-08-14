"البابون" تُهدِّد السياحة وتُربك المصطافين

ومع تزايد حالات الشكوى من انتشار تلك القرود، للدرجة التي صارت تمثل فيها تهديدًا واضحًا لحياة الناس، وللجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع السياحة الداخلية، فإنني أرى أننا بحاجة إلى حملة وطنية شاملة، تشارك فيها الجهات كافة ذات الصلة، مثل تنمية الحياة الفطرية، ووزارة الصحة، والبلديات، والجمعيات الأهلية المعنية؛ لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المشكلة؛ تُسفر في النهاية عن إعادتها لمَواطن حياتها الأصلية في الغابات والمحميات، أو إنشاء محميات خاصة بها، والتحكم في زيادة أعدادها التي وصلت إلى نسبة مخيفة.