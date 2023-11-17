أبواق تهاجم.. ووطن يمضي للقمة

مما يحزن أن بعض الإخوة العرب يعيشون بيننا، ويتقاسمون معنا الرغيف والماء، وحين يختلون بأنفسهم وسط عالم التواصل الاجتماعي تتكشف حقيقة ما يُبطنون، في اعتقاد أنهم بعيدون عن الانكشاف، ولكن هذا الوطن له رب يحميه، وقيادة صادقة تقوده وترعاه؛ فسخّر له رجال أعمال وطنيين، حينما يصلهم رصد من ناشطين تقنيين عن تجاوز أحد موظفيهم يبادرون بإلغاء التعاقد معه، والتبرؤ من سلوكه وأقواله؛ ليس خوفًا من سلطة بل هو استشعار وطني لما يجب أن يكون من مواجهة شعبية لكل حسود يعيش بيننا.