شهدت اليونسكو ثم ماذا؟

وعليه فإن وزارة التعليم يجب أن توجِدَ حراكًا إيجابيًّا يتمثل في تعديل الكثير من سياساتها ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، وكذلك النظر في الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم في المناطق والمحافظات من خلال عمل ورش ومناقشتها والتصويت عليها وإضافة صلاحيات تناسب وضع كل منطقة؛ أي أن تكون الصلاحيات عامة وخاصة، وتُوَفر الأدوات الإلكترونية التي تُعزز من نجاح منصة "مدرستي" وتساعد أولياء الأمور غير القادرين؛ حتى يكون هناك عدالة في جميع مناطق المملكة التعليمية في تلقي التعليم، وزيادة الميزانية المخصصة للمدارس والتي تشمل الصيانة، وتزويد مراكز التدريب بطاقم عمل متميز ذي مؤهلات عالية بدءًا من المدير ووصولًا إلى المدربين؛ على أن يكونوا مفرّغين للعمل في التدريب فقط.