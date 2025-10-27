عودة الخط العربي للمناهج التعليمية.. حفظ للهوية وصون للغة

وفي هذا السياق، أرى ضرورة أن تواصل وزارة التعليم دعم هذا التوجه وتطويره، بحيث لا يقتصر على مادة الخط العربي وحدها، بل يمتد ليشمل إعادة الاعتبار لبقية المهارات اللغوية الأساسية كالقراءة والإملاء والتعبير والقواعد. فهذه الفروع تستحق أن تفصل في مناهج مستقلة تمنح الوقت الكافي والعناية اللازمة، لما لها من أثر مباشر في ترسيخ اللغة وصون الهوية.