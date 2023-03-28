﻿مرور الرياض على مسيرة التطوير

هذه الرؤية كما قلنا ليست بجديدة على إدارة المرور في الرياض، ولكن نشهد أيضًا حرصًا شديدًا عليها، وسعيًا دؤوبًا لإقامتها وتجهيزها وفق أحدث الوسائل والخدمات، مجرد فكرة أن هنالك مواطنًا من كبار السن أو من ذوي الإعاقة، قد يقرر في لحظة مراجعة قسم أو مركز مرور، ولا يجد مكانًا يصطفّ فيه، أو مكان لا يستطيع دخوله، وإن دخله لا يجد تجهيزات تمكنه من التواصل مع رجالات وكوادر المرور، مجرد هذه الفكرة تلزمنا بأن نؤمّن كل شيء لمنع حدوث هذه الفكرة، حتى لو فرد واحد.