الظاهرة التي تحتاج إلى علاج!!

حينما يعجز الشاب عن تأمين تكاليف الزواج من جهة، وفتح بيت الزوجية من جهة أخرى؛ بسبب ضعف الدخل، وغلاء الأسعار؛ يقف هذا الشاب أمام هذه العقبات مستسلمًا، ويجلس خلفها نادمًا، ويركع لبعض قراراته ذليلاً، ويسجد لله داعيًا بأن يحقق له سبل العيش الرضي، دون مصاعب أو عقبات، رغم أننا نؤمن بأن الحياة لا تخلو من التعب.