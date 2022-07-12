عام وراء عام والمملكة تؤكد نجاحها في الحج



عام وراء عام والمملكة العربية السعودية وملوكها العظام في بحثٍ مضنٍ لتوفير كافة السبل وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها أن تيُسر على الحاج أداء المناسك بكل سهولة ويسر، وتأكيداً لما قاله الأمير خالد الفيصل "نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي"، لقد مرّ أداء الحج بمراحل عديدة وما كان يعانيه الحجيج من مشقة بالغة في أداء الفريضة فيما مضى، جعل القائمين على أمر هذه البلاد الطاهرة يسخرون كل الإمكانيات وفي عمل دؤوب و بحث متواصل و يعملون على تطوير الأفكار وتحقيق النتائج التي من شأنها تبسيط أداء فريضة الحج دون عناء أو تعب فشهد الحرم المكي والمدني عدة توسعات وتم شق الطرق والأنفاق والتطورات الهائلة في مشعر منى ومشعر مزدلفة وتم تزويد هذه المشاعر بالمراكز الإسعافية والفرق الطبية وسيارات الإسعاف، والعديد من الخدمات الطبية التي يحتاجها الحجاج فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الحرم المكي وما شهده مشعر عرفات من تطور كبير في الوصول إليه وتأمين سلامة وصول الحجاج إلى مزدلفة بعد الإفاضة من عرفات.