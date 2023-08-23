ارتفاع فواتير الكهرباء والجدل الواسع في قيم الاستهلاك

ولزامًا علينا أن نلفت انتباه الشركة إلى حجم المعاناة والمشاكل بسبب المتأخرات في السداد من قِبل المستهلكين، وما يترتب على ذلك من مشكلات، وإيجاد صيغة للتنبيه المباشر لتجنب الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار المفاجئ.. ففي بيوتنا يوجد كبار السن، وكذلك المرضى والدواء الخاص بهم، وكذلك الأطعمة، وغير ذلك من الأدوات والأجهزة المنزلية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.. وإن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يعرضها للدمار؛ لذلك فإن مناقشة موضوع فواتير الكهرباء ليست من باب الاعتراض، بقدر ما هي قضية مطروحة للتدارك ومعالجة السلبيات المتعلقة بها، مع الطلب والرجاء لتوضيح تفاصيل فاتورة الكهرباء، وحجم الاستهلاك، وإزالة الإبهام عن بعض الأسماء، بما يضفي عليها طابع الشفافية، وخصوصًا أن بعض المواطنين يعتقدون أن الشركة قامت باحتساب قيم غير حقيقية قائلين إن بعض البيوت الخالية جاءت فواتيرها بأرقام مرتفعة؛ وهو ما أثار حيرتهم.