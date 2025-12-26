توثيق عبث الاستراحات أسقط وقار الكبار

لا أحد يعترض على الفرح، ولا على الترويح عن النفس، ولا على الضحك والمزاح بين الأصدقاء. فالحياة لا تُعاش بالجد فقط، والإنسان بحاجة إلى لحظات يخفف فيها عن نفسه أعباء العمل والمسؤوليات. لكن الفارق كبير بين الفرح المحترم، وبين تحويل تلك اللحظات الخاصة إلى مادة للاستخفاف والسخرية العامة، عبر تصوير حركات غريبة، أو رقص مبالغ فيه، أو تقلب على الأرض، أو الظهور بملابس غير لائقة، ثم نشر ذلك بلا وعي بعواقبه.