التقدير القيادي وأثره في كفاءة المنظومة: وزير الداخلية أنموذجًا

الإشادة بالموقف:

حظي الموقف البطولي لرجل الأمن بإشادة قيادية مباشرة، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اتصالًا هاتفيًا برجل الأمن المصاب، اطمأن خلاله على حالته الصحية، وأشاد بما أبداه من شجاعة وتفانٍ ويقظة عالية أثناء أدائه مهامه في المسجد الحرام، وأكد سموه أن ما قدّمه رجل الأمن يجسّد القيم السامية التي يتحلّى بها رجال الأمن في خدمة الدين والوطن، ويعكس معاني رفيعة من التضحية والفداء والالتزام المهني.