ميدياثون الحج والعمرة: الابتكار الإعلامي لتطوير خدمات الحج والعمرة
ميدياثون، هو عبارة عن برنامج تسابقي تنافسي يشارك فيه نخبة من الإعلاميين المهتمين المعنيين بدعم الملف الإعلامي الخاص بالحج والعمرة، وذلك من خلال ابتكار مبادرات نوعية ومشروعات تميزية ريادية، وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة في الملف الخاص بإعلام الحج والعمرة، وينظم هذا البرنامج بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لا شك أن ملف خدمة ضيوف الرحمن الحج والعمرة، ملف له قيمة ومكانة وأولوية عالية وخاصة جدًا وبالتأكيد من لدن ولاة الامر، وأن كل ما من دوره تعزيز وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في موسم الحج والعمرة، يتم العمل به دون تردد أو تأخير.
وزارة الإعلام ممثلةً بمعالي وزيرها الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، يولي الملف الإعلامي للحج والعمرة أهمية كبرى، ويضع له كل ما يلزم للتحسين والتطوير ورفع المستوى، والملف الإعلامي للحج والعمرة له عدة مستويات وملفات فرعية، سواء الإعلام الموجه لضيوف الرحمن أنفسهم ودولهم، أو إعلاميًا عما تقوم به المملكة من جهود في هذا الملف، ومؤخرًا وبرعاية معاليه تم إقامة فعالية تكريم الفرق الفائزة في "ميدياثون الحج والعمرة" لعام 2024م، حيث حضر معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، حفل إعلان الفائزين في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج ضيوف الرحمن.
الحفل كان تفاعليًا إيجابيًا، وحضره العديد من الشخصيات والجهات المهتمة بالملف الإعلامي للحج والعمرة، سمو الأمير خالد بن طلال بن بدر أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية، كذلك عدد من رؤساء التحرير للصحف المحلية، أيضًا مديرو المؤسسات الإعلامية، وقيادات منظومة الإعلام، وعدد من المهتمين والمتخصصين والمعنيين، حيث سجل هذا السباق للعام 2024 اشترك أكثر من 1330 فريقًا من كافة مناطق المملكة، صعد منهم للتنافس النهائي 30 فريقًا، وعلى 3 مسارات هي اللغات والترجمة وخدمات التسهيلات الإعلامية وصناعة المحتوى الإعلامي الإبداعي.
وقام مساعد الوزير د. "المغلوث" بتكريم الجهات الشريكة لميدياثون الحج والعمرة، وأهمهم وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وكرّم مساعد وزير الإعلام الجهات الشريكة لـ "ميدياثون الحج والعمرة"، الشريكين الرئيسين؛ وزارة الحج والعمرة، كذلك شركاء أيام الماراثون الحضورية، شريك النقل التلفزيوني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وشريك التذكار الهيئة الملكية للفنون التقليدية "وِرث"، وشريك الاستضافة مكتبة الملك فهد الوطنية، وشريك الإنتاج "add dimension"، وشريك الدعم الرقمي "زنجبيل".
المرحلة القادمة ستكون بعد تأهل الفرق على مرحلتين، التأهيل والتجسير، وتعنى هذه المراحل بعمليات بناء خطط التشغيل والصرف، وكذلك تواصل جميع الفرق المتأهلة بالجهات المعنية ذات الاختصاص في تنظيم الحج والعمرة، حيث تتمكن الفرق من أخذ المعلومات والبيانات اللازمة والضرورية التي تسهم في تمكنها من تنفيذ مشروعاتها المتأهلة بها على أرض الواقع، وبكل تأكيد فإن هذه الجهات سوف تكون داعمة رئيسية حقيقية في توفير كل ما من دوره إنجاح هذه المشاريع التي تصب في خدمة ملف الحج والعمرة وضيوف الرحمن.
ومن هنا ومن هذه المقالة، أود طرح مقترح إعلامي تخصصي، حيث يلزمنا تنظيم ملف إعلامي يتحدث عن المراحل التي مرت بها عملية خدمة الحجيج والمعتمرين والحرمين منذ تأسيس المملكة، نريد أن نبني أرشيفًا تاريخيًا مفصلًا واضحًا، يكون هو الأساس في أي تحسين أو تطوير مستقبلًا، وليكن على شكل فيلم سينمائي توثيقي للأحداث والشخوص، لن يكون العمل سهلًا ولا بسيطًا، بل سيكون صعبًا وتحديًا كبيرًا، وهذا ما لا نخشاه كجوهر ومعدن المواطن السعودي بعد انطلاق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الصعب والمعقد هو ما نطمح لتحقيقه، عمل مثل هذا الفيلم التوثيقي، سيكون أيضًا مرجعًا لكل دول العالم سواء الإسلامية المهتمة بالحج والعمرة، أو غير الإسلامية التي عليها أن تعرف حجم التطوير والتحسين، وضخامة فكرة مواسم العمرة وموسم الحج، وما قدمته وتقدمه وستقدمه المملكة في هذا التجمع الأكبر والأضخم على مستوى العالم منذ خُلقت الأرض وبُنيت الكعبة.