ميدياثون الحج والعمرة: الابتكار الإعلامي لتطوير خدمات الحج والعمرة

ومن هنا ومن هذه المقالة، أود طرح مقترح إعلامي تخصصي، حيث يلزمنا تنظيم ملف إعلامي يتحدث عن المراحل التي مرت بها عملية خدمة الحجيج والمعتمرين والحرمين منذ تأسيس المملكة، نريد أن نبني أرشيفًا تاريخيًا مفصلًا واضحًا، يكون هو الأساس في أي تحسين أو تطوير مستقبلًا، وليكن على شكل فيلم سينمائي توثيقي للأحداث والشخوص، لن يكون العمل سهلًا ولا بسيطًا، بل سيكون صعبًا وتحديًا كبيرًا، وهذا ما لا نخشاه كجوهر ومعدن المواطن السعودي بعد انطلاق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الصعب والمعقد هو ما نطمح لتحقيقه، عمل مثل هذا الفيلم التوثيقي، سيكون أيضًا مرجعًا لكل دول العالم سواء الإسلامية المهتمة بالحج والعمرة، أو غير الإسلامية التي عليها أن تعرف حجم التطوير والتحسين، وضخامة فكرة مواسم العمرة وموسم الحج، وما قدمته وتقدمه وستقدمه المملكة في هذا التجمع الأكبر والأضخم على مستوى العالم منذ خُلقت الأرض وبُنيت الكعبة.